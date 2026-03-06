I carabinieri di San Benedetto hanno arrestato un uomo di 59 anni, noto nel mondo della tifoseria locale, per possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’intervento, è stato disposto l’obbligo di dimora nei suoi confronti. L’arresto è avvenuto durante una perquisizione, che ha portato al ritrovamento della droga. L’uomo è stato portato in caserma e successivamente trasferito.

I carabinieri di San Benedetto hanno arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un sambenedettese di 59 anni, molto noto negli ambienti della tifoseria sambenedettese. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, l’uomo, finito in carcere, è comparso mercoledì davanti al giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora, scarcerandolo. Una decisione che lo ha rincuorato avendo un unico desiderio: quello di recarsi la sera allo stadio per vedere la sua Samb nel derby con l’Ascoli che lui, vista l’età, aveva vissuto negli anni ’80 e che bramava di vivere ancora, dal vivo e non in tv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato con la droga, per il 59enne scatta l’obbligo di dimora

Accusato di violenza sessuale su 14enne, ma per lui scatta solo l’obbligo di dimoraPisa, 5 gennaio 2026 – C’è un indagato per l’agghiacciante episodio che si è verificato la notte di Halloween scorso, fra il 31 ottobre e il primo...

Spaccio di droga, viola l’obbligo di dimora e finisce ai domiciliariHa violato le prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto.

Una selezione di notizie su Trovato con la droga per il 59enne....

Temi più discussi: Controlli di Scuole sicure, trovato nel parco con la droga: finisce in manette; Droga del palloncino a Roma: nel tettuccio dell'auto protossido d'azoto, ecstasy e cocaina; Scarcerato torna a spacciare, trovato con oltre 7 chili di droga in auto; Sorpresi con la droga in auto in autostrada: la polizia arresta giovane pusher e denuncia un minorenne.

Con la droga negli slip, denunciato 18enneNascondeva la droga nelle … parti intime e per tal motivo, è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di ... grandangoloagrigento.it

Trovato con la droga, lancia un sasso contro la macchina dei carabinieri: denunciatoNei giorni scorsi i carabinieri di Colleferro hanno intensificato i controlli sul territorio in occasione del mercato settimanale. Il controllo è stato esteso anche ai comuni di Artena e di Valmontone ... ciociariaoggi.it

Ha fatto in tempo a raggiungere in auto l'ospedale, ma non a scendere e chiedere aiuto. Fabio Balzano, 46 anni, è stato trovato morto all'interno della sua macchina nei parcheggi dell'ospedale - facebook.com facebook

Aleandro #Rosi a Radio Romanista " #Gasperini è partito benissimo. Ha trovato la quadra, nonostante i pochi punti contro le big. Ha avuto un impatto importante e non era scontato. All'inizio un po' tutti storcevano il naso su di lui, ma è stato veramente brav x.com