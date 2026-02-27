Bianca Balti arriva a Sanremo | look colorato con orologio da oltre 10mila euro per la conferenza stampa

Bianca Balti ha partecipato alla conferenza stampa di Sanremo 2026 durante la quarta serata del festival. L'ospite speciale ha indossato un abbigliamento colorato e portato al polso un orologio dal valore superiore a 10.000 euro. La modella ha fatto il suo ingresso sul palco, attirando l’attenzione con il suo look e la presenza. La sua presenza a Sanremo ha suscitato interesse tra il pubblico e i media.

Sanremo 2026, la quinta conferenza stampa. Le prime parole di Bianca BaltiCome da tradizione, la quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata alle cover: i 30 Big in gara si esibiscono insieme agli ospiti,...

Morgan fatto fuori da Sanremo: colpo di scena al festival e arriva Bianca BaltiMorgan escluso dalla serata cover di Sanremo tra tensioni e retroscena, mentre Bianca Balti conquista la scena con un ingresso che cambia tutto.

