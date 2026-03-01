Medio Oriente secondo giorno di scontri | escalation tra Stati Uniti Israele e Iran dopo la morte di Khamenei

In Medio Oriente, si registrano il secondo giorno di scontri tra Stati Uniti e Israele da un lato e l’Iran dall’altro. Dopo la morte di Khamenei, le tensioni tra le parti sono aumentate, portando a un’escalation di scontri aperti che coinvolgono le forze di tutti i paesi coinvolti. La situazione si sta facendo sempre più critica, con azioni militari che si susseguono in diverse aree della regione.

È il secondo giorno consecutivo di scontri aperti tra Stati Uniti e Israele da una parte e l’Iran dall’altra, in uno scenario che si fa di ora in ora più drammatico. Dopo la conferma della morte dell’ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema della Repubblica islamica, Teheran ha annunciato l’intenzione di inasprire la risposta armata, promettendo una reazione senza precedenti. I pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione iraniani, hanno dichiarato che vendicheranno la morte di Khamenei con quella che hanno definito “l’operazione offensiva più feroce nella storia” del Paese. Parole che segnano un salto di livello nella retorica e che trovano riscontro in un’intensificazione delle operazioni militari sul campo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Medio Oriente, secondo giorno di scontri: escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran dopo la morte di Khamenei Khamenei avvisa gli Stati Uniti: qualsiasi aggressione scatenerà un conflitto ampio in Medio OrienteIl leader supremo iraniano Ali Khamenei ha lanciato un avvertimento diretto agli Stati Uniti: qualsiasi azione militare contro l'Iran scatenerebbe... Iran, Israele, Golfo. Il Medio Oriente intrecciato secondo DenticeNegli ultimi mesi il Medio Oriente è entrato in una fase di instabilità strutturale ad alta densità, in cui più dossier e tensioni – apparentemente –... Top Story - escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran dopo la morte di Khamenei Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente. Temi più discussi: Trump prende dieci giorni per decidere sull'attacco all'Iran; Trump, 'ho opzioni, Epic Fury può andare avanti o finire in 2-3 giorni'; Tensione Usa-Iran, Trump studia un'azione militare: scenari e rischi; 'Comandante truppe Usa in Medio Oriente presenta a Trump opzioni per Iran'. Sedicesimo giorno di conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran: funerali di Stato a Teheran per 60 martiri della guerra dei 12 giorniLa guerra tra Israele e Iran, 28 giugno 2025 nel sedicesimo giorno di conflitto. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Secondo Iran International, esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella ... fanpage.it Trump invia una seconda portaerei in Medio OrienteLa più grande portaerei del mondo salpa verso il Medio Oriente, cresce la tensione con l’Iran mentre Trump valuta un’azione militare. tgcom24.mediaset.it Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi - facebook.com facebook ATTENZIONE Il Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica dell'Iran (IRCG) ha annunciato che "l'operazione offensiva più massiccia e potente nella storia della Repubblica islamica" inizierà a breve contro Israele e le basi statunitensi in Medio Oriente. x.com