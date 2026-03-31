Escalation di furti a Stornara sindaco tranchant | Abbandonati dallo Stato dimettiamoci tutti

A Stornara si sono verificati diversi furti in abitazione, con l’ultimo che ha coinvolto una donna, vittima di un furto domestico. La reazione sui social della donna ha portato a un appello alle autorità per interventi più concreti, oltre agli incontri già svolti sulla sicurezza. Il sindaco ha commentato la situazione definendola una conseguenza dell’abbandono da parte dello Stato e ha proposto le dimissioni di tutti gli amministratori locali.

A Stornara l''ennesimo furto in casa subito, ha scatenato la reazione social della vittima, una donna, che ha lanciato un appello alle istituzioni chiedendo segnali forti, oltre gli incontri sulla sicurezza, palbabili. Il sindaco di Stornara Roberto Nigro, "con grande rammarico" ha espresso profonda solidarietà alla famiglia colpita dal vile atto criminale, evidenziando come la situazione della sicurezza a Stornara sia insostenibile. "Solo grazie al coraggio delle insegnanti, alcune settimane fa, un furto d'auto è stato sventato; la loro prontezza ha messo in fuga uomini incappucciati. Tuttavia, come sindaco, mi trovo a dover gestire un territorio con pochissimi uomini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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