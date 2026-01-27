No non è vero che il bosco di Rogoredo è stato liberato dallo spaccio come dice il sindaco Sala

Il bosco di Rogoredo continua a essere teatro di attività illegali legate allo spaccio, nonostante le dichiarazioni del sindaco Sala. La vicenda, che ha coinvolto anche un episodio di violenza con un poliziotto, evidenzia come la situazione nel quartiere rimanga complessa e non ancora risolta. Una corretta informazione è fondamentale per comprendere lo stato attuale di questa zona di Milano.

Il bosco di Rogoredo non è mai stato liberato dallo spaccio. Dopo la morte di un 28enne, ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto in quell'area, le parole del sindaco di Milano cozzano con la realtà che abbiamo documentato nei boschi dello spaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, in vista delle Olimpiadi invernali, si concentra sulla riqualificazione urbana, lasciando in secondo piano alcune criticità.

In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale.

Non ho capito, cosa pensavano di trovare quelli di #Ore14 a Rogoredo, un benvenuto con marcia trionfale Ci state prendendo per il culo, vero Cioè, noi vi paghiamo, perché NOI paghiamo il canone, e voi da quello studio ci prendete per i fondelli. Bravi. Pro x.com

#tagada Peter Gomez commenta l'ultimo fatto di cronaca di Rogoredo dove una persona è stata uccisa da un agente dopo un controllo antidroga - facebook.com facebook