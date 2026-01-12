Noi abbandonati dallo Stato la nostra tragedia come Crans-Montana le famiglie delle vittime di Corinaldo scrivono a Meloni

Le famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo, avvenuta nel 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra, chiedono maggiore attenzione e sostegno dallo Stato. Con un appello rivolto a Meloni, evidenziano la loro condizione di abbandono e la necessità di risposte concrete, ricordando le vite perse in quella drammatica notte. La loro richiesta è semplice: non lasciarli soli nel dolore e nella ricerca di giustizia.

"Non lasciateci soli ". È la denuncia delle famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo, dove nel 2018 morirono nella discoteca Lanterna Azzurra cinque giovanissimi e una donna di 39 anni a seguito del panico scatenatosi dall'utilizzo di uno spray urticante. In una lettera aperta indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni le famiglie mettono in evidenza come la tragedia marchigiana e quella recente di Crans-Montana – definito un "dramma che poteva e doveva essere evitato" – abbiano "similitudini evidenti". "Vogliamo esprimere il nostro cordoglio più sincero alle famiglie delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana.

