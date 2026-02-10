Dopo aver riempito gli stadi, Geolier annuncia le date del suo Summer Tour. Il rapper napoletano non si ferma e continua a spingere con concerti in tutta Italia. I fan sono già in fermento, pronti a seguire il rapper nelle prossime tappe.

Sorpresa per tutti i fan di Geolier: il cantante dopo gli stadi non si fermerà e proseguirà a girare l’Italia con un Summer Tour. Ecco tutte le date. Sono settimane intense, queste, per Geolier. Il celebre artista partenopeo infatti solo di recente ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Tutto è possibile, che in breve ha dominato le classifiche. Il disco, certificato Platino in una manciata di giorni, ha raggiunto la prima posizione FIMI, confermandosi come uno dei progetti più ascoltati e amati del momento. Il cantante intanto si sta preparando ad affrontare gli stadi. A giugno partirà infatti il nuovo tour, che lo porterà nelle principali città del nostro paese. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Geolier non si ferma e dopo gli stadi annuncia le date del Summer Tour

Geolier - PHANTOM feat. 50 Cent (Official Video)

Argomenti discussi: Geolier annuncia il Summer Festival Tour 2026; Geolier annuncia il Summer Festival Tour 2026; Classifica FIMI dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026: Kid Yugi supera tutti.

