Epatite C | screening gratuito ancora per tutto il 2026

L’Epatite C può essere diagnosticata precocemente tramite uno screening gratuito disponibile fino al 2026. Identificare l’infezione in anticipo permette di avviare le cure adeguate e favorisce il recupero completo. Il Servizio Sanitario Regionale del Piemonte promuove questa iniziativa, in conformità con le politiche di salute pubblica nazionali, per favorire la tutela della popolazione e la prevenzione delle complicazioni associate.

Scoprire l’infezione in tempo significa curarla e guarire: è questo il messaggio al centro delle campagne di prevenzione contro l’epatite C promosse dal Servizio Sanitario Regionale del Piemonte, in linea con le politiche nazionali di salute pubblica.Proprio in questi giorni è stata confermata la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Epatite C, screening gratuito anche per tutto il 2026

Leggi anche: Epatite C, screening gratuito in Toscana per tutto il 2026: come si prenota e a chi è rivolto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

++ L'OBIETTIVO E' INDIVIDUARE INFEZIONI NON DIAGNOSTICATE ++ https://www.friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/fvg-prorogato-screening-epatite-c-friuli-venezia-giulia-16-gennaio-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook

Per tutto il 2026 prosegue lo screening gratuito contro l'Epatite C. In quattro anni 115 mila i piemontesi sottoposti a test, 100 positivi #ANSA x.com