A Reggio Calabria si svolgeranno due giorni di screening gratuito contro il glaucoma, un'iniziativa promossa dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. L'obiettivo è offrire controlli gratuiti alla popolazione locale per individuare precocemente questa patologia. L’evento si svolgerà in un luogo ancora da definire e coinvolgerà professionisti del settore sanitario.

La città di Reggio Calabria si prepara ad affrontare una sfida silenziosa ma pericolosa per la salute pubblica attraverso un’azione concreta promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Tra il 9 e il 12 marzo, presso la sede in via Michele Barbaro n. 33, si è svolta una serie di controlli gratuiti mirati a identificare precocemente il glaucoma, una patologia che agisce senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. L’iniziativa, coordinata dalla presidente Francesca Marino e dal medico oculista Dott.ssa Annamaria Rosato, ha coinvolto anche studenti del Polo Tecnico Professionale Righi – Boccioni – Fermi in un percorso formativo diretto sul campo della prevenzione sanitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 2 giorni di screening gratuito contro il glaucoma

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