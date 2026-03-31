epatite c nei giorni del rientro per le vacanze di pasqua test gratuito nel camper di asl

Durante i giorni di rientro dalle vacanze di Pasqua, un camper dell’Asl sarà presente nel centro cittadino per offrire gratuitamente test per l’epatite C. L’iniziativa mira a individuare precocemente infezioni che possono restare asintomatiche per anni e causare danni progressivi al fegato. La campagna si svolgerà in un’area pubblica di facile accesso, senza necessità di prenotazione.

Il 2 e 3 aprile gazebo e camper sanitario nel piazzale ferroviario: screening gratuito per l’HCV rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, informazioni sulle vaccinazioni e supporto alle prenotazioni LECCE – Un test gratuito per l’epatite C, un’infezione che può restare silenziosa per anni e danneggiare progressivamente il fegato, spesso senza sintomi evidenti. Il 2 e 3 aprile sarà possibile effettuarlo direttamente nel piazzale della stazione ferroviaria, nell’ambito di due giornate dedicate alla prevenzione. L’iniziativa si svolgerà nei giorni dei rientri per le vacanze di Pasqua, quando aumenta il flusso verso il Salento di studenti fuori sede e cittadini domiciliati in altre regioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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