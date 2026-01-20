La Russia annuncia il rilancio del progetto Strizh, con l’obiettivo di introdurre voli supersonici per passeggeri entro il 2030. Ricordando il primo volo del Tupolev 144 nel 1968, il paese mira a riprendere l’innovazione nel settore aeronautico, puntando a competere nel mercato dei viaggi aerei veloci. Un passo che riflette l’interesse per tecnologie avanzate e l’ambizione di riconquistare una posizione di rilievo nel settore aeronautico internazionale.

Era il 31 dicembre 1968 quando decollò per la prima volta il Tupolev 144, aeroplano civile supersonico, il tentativo sovietico di possedere un concorrente del Bac-Aérospatiale Concorde costruito da inglesi e francesi. Ma a differenza della lunga carriera del modello franco-britannico, l’aeroplano di Tupolev, dopo un grave incidente avvenuto al salone di Parigi del 1973 e un secondo a metà anni Settanta, nell’intera carriera fece soltanto una cinquantina di voli con passeggeri a bordo e venne ritirato nel 1978. Da quel momento in poi, l’U prima e la Confederazione russa poi, pur seguendo il mercato internazionale dei velivoli commerciali che non chiedeva modelli supersonici non hanno mai abbandonato del tutto l’idea di costruirne uno nuovo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Russia rilancia il sogno del supersonico per passeggeri: il progetto Strizh punta al volo entro il 2030

