Pomigliano | il Prefetto indice delittuosità calato in questo Comune ma capisco i timori dei cittadini

Il Prefetto di Napoli ha evidenziato un significativo calo dell’indice di delittuosità a Pomigliano d’Arco, pur riconoscendo le preoccupazioni dei cittadini. Durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è discusso delle recenti criticità, tra cui l’esplosione in via Passariello. L’incontro ha illustrato gli sforzi delle autorità per garantire maggiore sicurezza nel territorio, mantenendo un approccio equilibrato e attento alle esigenze della comunità.

POMIGLIANO D'ARCO, Napoli – «L' indice di delittuosità è fortemente calato a Pomigliano d'Arco ». Lo ha affermato il Michele di Bari, a margine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato oggi in città dopo la violenta esplosione avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in via Passariello, ai danni della filiale BNL. Secondo i dati illustrati dal Prefetto, i furti risultano in calo del 15% e le rapine del 40%. «Gli ultimi episodi – ha precisato – hanno generato allarme, ma non sono correlumo all'andamento generale della criminalità. Questo non significa ignorare le preoccupazioni dei cittadini: dobbiamo contrastare l'allarme anche con una maggiore visibilità delle forze di polizia ».

