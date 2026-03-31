Nel territorio tra Pozzuoli e Bacoli si registra una diminuzione dei casi di epatite A, mentre l’autorità sanitaria locale mantiene le misure di prevenzione in vigore. La situazione epidemiologica rimane sotto osservazione, con l’attenzione rivolta alla diffusione del virus e alle strategie di contenimento. La Prefettura di Napoli ha confermato l’applicazione delle misure di controllo e sorveglianza già adottate nelle scorse settimane.

Epatite A: calano i contagi a Pozzuoli e Bacoli, ma il Prefetto di Napoli conferma le misure di prevenzione. Focus sulla sicurezza e crisi del settore ittico. I casi di Epatite A registrati nelle ultime settimane tra Pozzuoli e Bacoli mostrano finalmente i primi segni di rallentamento. Nonostante la flessione della curva epidemiologica, le autorità locali invitano la cittadinanza alla massima prudenza. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato ieri sera i sindaci Luigi Manzoni e Josi Della Ragione per analizzare i dati forniti dai responsabili sanitari e coordinare le prossime mosse per eradicare definitivamente il focolaio. Sebbene l'indice dei nuovi contagi sia in calo, il messaggio emerso dal vertice è univoco: la battaglia contro l'infezione non è ancora vinta. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Epatite A: calano i contagi nel Napoletano, ma resta alta l’allerta sanitaria

Articoli correlati

Epatite A: scatta l’allerta in Irpinia dopo il boom di contagi in CampaniaTempo di lettura: 2 minutiIl focolaio di Epatite A scoppiato a Napoli richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei corretti...

Napoli sotto allerta sanitaria: boom di epatite A e scattano i divietiNapoli - Impennata dei contagi in città con controlli serrati su ristorazione e filiera alimentare mentre le autorità impongono misure urgenti per...

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Epatite A, medici: A Pasqua attenti al cibo. Evoluzione prossime settimane sarà determinante; Epatite A, aumentano ancora i casi in provincia di Salerno: calano i consumi nel settore alimentare; Epatiti virali, Iss: nel 2025 calano B e C, ma cresce la A; Epatite A in forte crescita in Italia, il picco in tre regioni: come si prende e come evitarla.

Epatite A in Campania: segnali di miglioramento, calano i campioni positiviDopo settimane di allerta, arrivano i primi dati rassicuranti sul fronte dell'epidemia di Epatite A che ha colpito la Campania e diverse aree d'Italia. infocilento.it

Dopo la recente allerta sanitaria legata ad alcuni casi di epatite A, la Polizia Municipale di Casavatore ha messo in campo un’offensiva a tutto campo per garantire la salute pubblica e contrastare l’illegalità diffusa. Controlli straordinari, verifiche sulla filiera ali facebook

Una possibilità che offre il vaccino contro l'epatite A. x.com