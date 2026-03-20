Epatite A | scatta l’allerta in Irpinia dopo il boom di contagi in Campania

In Irpinia sono state avviate misure di sicurezza dopo un aumento di casi di Epatite A registrato in Campania, con un focolaio principale a Napoli. Le autorità hanno rafforzato le pratiche di prevenzione e sensibilizzato la popolazione sui comportamenti igienici corretti. La situazione ha portato a un intervento preventivo anche nella provincia di Avellino, dove vengono monitorati eventuali nuovi contagi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il focolaio di Epatite A scoppiato a Napoli richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei corretti comportamenti igienico-sanitari e scattano le misure di sicurezza anche in provincia di Avellino. Al momento non si registrerebbero casi nella provincia irpina, ma l’Asl invita Comqunue a seguire una serie di accorgimenti: Il documento punta i riflettori sulle abitudini domestiche e sulle modalità di acquisto dei prodotti freschi, ricordando che l’igiene delle mani e della cucina rappresenta la prima, indispensabile, barriera contro il virus. Secondo le direttive sanitarie, è fondamentale mantenere una netta separazione tra i cibi cotti e quelli crudi per evitare contaminazioni incrociate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Epatite A: scatta l’allerta in Irpinia dopo il boom di contagi in Campania Articoli correlati Leggi anche: Boom di casi di epatite A in Campania, arriva l’ordinanza per il contenimento dei contagi Leggi anche: Allarme epatite A in Campania: aumentano i contagi, sotto accusa pesce crudo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Epatite A scatta l'allerta in Irpinia... Temi più discussi: Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare; Epatite A, scatta l’emergenza in Campania: 133 casi dall’inizio dell’anno; Epatite in Campania, scatta l'ordinanza a Napoli: divieto assoluto di consumare frutti di mare crudi; Diffusione dell’epatite A in Campania: l’allerta, i dati e come difendersi dal contagio. Benevento, scatta il divieto di vendita dei frutti di mare crudi: l'ordinanza di Mastella contro l'epatite ASul fronte della prevenzione dell'epatite A il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso una ordinanza con cui ordina «a tutti ... msn.com Epatite A a Napoli, scatta l’ordinanza che vieta la vendita di frutti di mareMisure drastiche del Comune per fermare il virus tra divieti e regole di cottura. Dai controlli dell’Asl alle multe per i locali. Ecco quali ... quifinanza.it Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50 - facebook.com facebook Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50 x.com