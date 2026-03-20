A Napoli si registra un aumento significativo di casi di epatite A, portando le autorità a rafforzare i controlli su ristoranti e aziende alimentari. Le autorità sanitarie hanno introdotto divieti e misure di prevenzione per limitare la diffusione della malattia. La situazione ha portato a un incremento delle verifiche igienico-sanitarie in tutta la città, con particolare attenzione ai luoghi pubblici e alle attività di ristorazione.

Napoli - Impennata dei contagi in città con controlli serrati su ristorazione e filiera alimentare mentre le autorità impongono misure urgenti per tutelare salute pubblica A Napoli cresce la preoccupazione per l’aumento dei casi di epatite A, con numeri che segnano un’impennata significativa rispetto al passato. Secondo i dati diffusi dall’Asl Napoli 1 Centro, da gennaio a metà marzo sono stati registrati 65 casi, con un incremento di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e addirittura di 41 volte rispetto all’ultimo triennio. Nel dettaglio, i contagi si sono distribuiti con 3 casi a gennaio, 19 a febbraio e ben 43 nelle prime settimane di marzo, evidenziando una crescita progressiva del fenomeno. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Napoli sotto allerta sanitaria: boom di epatite A e scattano i divieti

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