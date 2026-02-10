Ruba computer nell' auto di un turista ma viene incastrato dalle telecamere | denunciato ladro

Un ladro è stato arrestato dopo aver rubato un computer dall’auto di un turista ad Assisi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto e hanno permesso di incastrarlo. L’uomo era in zona da tempo, alla ricerca di oggetti di valore nelle auto parcheggiate. Quando ha colpito, nessuno si è accorto di nulla, ma le immagini hanno mostrato tutto. Ora il ladro dovrà rispondere di furto.

Era a caccia di oggetti di valore nelle auto dei turisti regolarmente parcheggiate nelle aree di sosta di Assisi. Dopo varie ispezioni, un 60enne pregiudicato, già sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale, ha individuato un mezzo nel quale era stato lasciato un.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

