A Montalto di Castro torna l’evento ‘Iberdrola Green Cross’, che unisce energia, sport e sostenibilità. La manifestazione si svolge all’interno di un impianto di energia rinnovabile, trasformando un’infrastruttura industriale in un luogo dedicato alla partecipazione e alla sensibilizzazione del territorio. L’iniziativa prevede attività sportive che coinvolgono i partecipanti in un contesto legato alla promozione delle energie pulite.

Correre all'interno di un impianto di energia rinnovabile, trasformando un'infrastruttura industriale in uno spazio di partecipazione e consapevolezza per il territorio. Succede a Montalto di Castro (Viterbo), dove Ibedrola Green Cross, è tornata lo scorso 29 Marzo per la sua terza edizione, promossa insieme alla Polisportiva Montalto e alla UISP. La manifestazione si svolge nel primo impianto fotovoltaico inaugurato da Iberdrola Italia, offrendo un format ancora poco diffuso nel panorama sportivo nazionale: unire sport, territorio e transizione energetica, rendendo l'impianto non solo un luogo di produzione energetica, ma una parte viva del paesaggio e della comunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, sport e sostenibilità si incontrano a Montalto di Castro: torna ‘Iberdrola Green Cross'

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