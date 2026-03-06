Energia Faccenda Iberdrola | Costruiamo percorso per competitività e sicurezza

Durante il Key 2026, un rappresentante di Iberdrola ha dichiarato che l'azienda sta lavorando a un percorso strategico per migliorare la competitività e la sicurezza energetica del sistema Paese. La proposta non si limita a offrire semplici prodotti, ma mira a creare soluzioni integrate che tengano conto anche dei benefici ambientali. L'evento si svolge a Rimini e si concentra sulle prospettive future del settore energetico.

Rimini, 6 mar. (Adnkronos) - Al Key 2026 "non presentiamo semplici prodotti, ma ragioniamo su come costruire insieme un percorso che, oltre ai benefici ambientali, garantisca competitività alle imprese e sicurezza energetica al sistema Paese. Le rinnovabili permettono di sfruttare risorse naturali autoctone per produrre l'energia necessaria a un mercato sempre più elettrificato. Si tratta di un processo irrimandabile per garantire sicurezza a noi e alle generazioni future. Il nostro tessuto industriale ha bisogno di rimanere competitivo per affrontare con fiducia le sfide del mercato globale". Lo ha detto Valerio Faccenda, Country...