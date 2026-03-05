I reflui bufalini diventano energia pulita e fertilizzanti naturali | si punta a un impianto a biometano a Capaccio

A Capaccio Paestum si lavora a un impianto che trasformerà i reflui bufalini in biometano e fertilizzanti naturali. Nella zona, dove si allevano circa 180 bufali, si punta a una soluzione che consenta di valorizzare gli scarti zootecnici attraverso un processo di produzione di energia pulita. L’obiettivo è creare un impianto dedicato alla gestione sostenibile dei reflui nella Piana del Sele.

La società: “Una risposta concreta all’emergenza reflui nella Piana del Sele e un modello di economia circolare per il territorio” Riflettori puntati sulla gestione dei reflui zootecnici a Capaccio Paestum. Nella Piana del Sele si allevano circa 180.000 bufale, di cui oltre 40.000 nel solo territorio di Capaccio Paestum. In pochi decenni il comparto è cresciuto in modo esponenziale, diventando il cuore produttivo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e uno dei pilastri dell’economia campana. Il settore genera un fatturato vicino al miliardo di euro e occupa poche migliaia di addetti. A questa crescita, però, si accompagna una produzione di reflui che supera la capacità naturale dei suoli: circa 3 milioni di chili al giorno, quasi 900 milioni l’anno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

