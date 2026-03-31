Energia l’Ue teme carenze di gas e petrolio | chiesto ai governi più smartworking e meno viaggi

L’Unione Europea esprime preoccupazione per possibili carenze di gas e petrolio, suggerendo ai governi di incentivare lo smartworking e ridurre i viaggi. La guerra in Iran ha influenzato i mercati dell’energia, causando un aumento dei prezzi e sollevando timori legati all’approvvigionamento. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali che coinvolgono i mercati energetici globali.

Le conseguenze della guerra in Iran sui mercati dell’ energia rischiano di andare oltre il semplice aumento dei prezzi. Secondo la Commissione europea, il timore è che si possa arrivare anche a una vera e propria carenza di gas e petrolio, motivo per cui Bruxelles invita gli Stati membri a prepararsi a possibili scenari di emergenza. In una lettera inviata ai ministri dell’Energia dei Paesi dell’ Unione Europea, il commissario Dan Jørgensen chiede di valutare «misure volontarie» per ridurre la domanda di combustibili fossili, con particolare attenzione al settore dei trasporti. L’obiettivo è farsi trovare pronti nel caso in cui si verificasse una interruzione prolungata delle forniture, evitando allo stesso tempo politiche che possano aumentare i consumi energetici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Energia, l’Ue teme carenze di gas e petrolio: chiesto ai governi più smartworking e meno viaggi Articoli correlati L’Ue chiede ai governi di valutare meno viaggi in auto e più smart working: «Gas e petrolio a rischio stop, prepariamoci»Le conseguenze della guerra in Iran sui mercati energetici rischiano di non limitarsi esclusivamente a una questione di prezzi. Energia, la grande tempesta continua: petrolio oltre i 100 dollari al barile, gas ai massimi da tre anniLa Terza guerra del Golfo è già uno shock globale e gli effetti dell’assalto israelo-americano all’Iran e della risposta di Teheran stanno sempre più... Aggiornamenti e notizie su Energia l'Ue teme carenze di gas e... Temi più discussi: Bruxelles teme la crisi energetica: la Commissione UE invita a ridurre i viaggi e il consumo di carburante; Fonti Ue: 'Decisioni di Sanchez sovrane'. Ma qualcuno teme 'ricadute'; D.L. 21/2026 - Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie; Verso una crisi energetica: ecco come difendersi. Energia, l’Ue teme carenze di gas e petrolio: chiesto ai governi più smartworking e meno viaggiLe conseguenze della guerra in Iran sui mercati dell’energia rischiano di andare oltre il semplice aumento dei prezzi. Secondo la Commissione europea, il ... thesocialpost.it Prepararsi al peggio. Per l'Ue quella del Golfo sarà una crisi lunga​Bruxelles pronta a convocare un summit straordinario dei leader dopo Pasqua, se sarà il caso. Oggi riunione di emergenza dei ministri dell’Energia, massima ... huffingtonpost.it C'è qualcosa di paradossale nel celebrare l’energia parlando di fragilità, eppure è proprio lì che la Fondazione Banco dell’energia trova il suo senso più profondo. Dieci anni dopo la nascita il bilancio è di oltre 15 milioni di euro raccolti e distribuiti, più di 17mil - facebook.com facebook Il commissario europeo all’Energia: siamo in crisi energetica, occorre puntare all’indipendenza x.com