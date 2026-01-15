Prato | grosso albero cade su auto in transito Conducente ferito

Stamattina a Prato, un grosso albero è crollato su un'auto in transito in via Roma, vicino all'incrocio con via Zarini. L’incidente ha causato il ferimento del conducente, che è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale sanitario. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Tragedia sfiorata stamattina, 15 gennaio 2026, a Prato. I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Roma, poco distante dall'incrocio con Via Zarini, per un albero che è caduto in strada L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: grosso albero cade su auto in transito. Conducente ferito Leggi anche: Grosso albero travolge le auto in transito, veicoli distrutti e soccorsi sul posto | GUARDA IL VIDEO Leggi anche: Cade un grosso albero dinanzi ai Salesiani, nessun ferito: al via la messa in sicurezza Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Maltempo nel Lazio, campagne allagate lungo l'A24: immagini drone; ; ; Roma | albero cade a Villa Borghese e’ il terzo in pochi giorni nessun ferito. Albero cade in strada a Prato, colpite auto in sosta e veicolo di passaggio - Un grosso albero è caduto in strada questa mattina intorno alle 8 a Prato, in via Roma vicino all'incrocio con via Zarini, non lontano dal centro storico, colpendo alcune auto in sosta ed un veicolo i ... ansa.it

Cade un albero sulla strada: coinvolte auto in sosta e in transito. Intervento dei Vigili del Fuoco - Un albero è caduto su via Roma vicino all’incrocio con via Zarini poco prima delle 8 di stamani. piananotizie.it

Prato: cade albero, colpisce veicolo. Conducente trasportato in ospedale - I vigili del fuoco di Prato stanno intervenendo in Via Roma, poco distante dall'incrocio con Via Zarini, non lontano dal centro storico di Prato, per un albero ... controradio.it

Complimenti e un grosso in bocca al lupoGrazie per il servizio che offrite sul territorio,finalmente su Prato a tutti gli effetti …la vostra passione e dedizione vi contraddistinguono #onlus #eventibenefici #eventibeneficenza #seratebelle #parrucchieriprato # facebook

Un uomo armato di un grosso coltello ha rapinato un negozio di abbigliamento, ma sembra che l'episodio non sia stato denunciato alle forze dell'ordine x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.