Scandicci | albero cade su due auto Ferita una persona

A Scandicci, un albero è caduto su due veicoli, causando danni e ferendo una persona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza. L’incidente si è verificato in una zona urbana, evidenziando l’importanza di monitorare e mantenere gli alberi lungo le strade pubbliche per prevenire eventuali rischi.

SCANDICCI (FIRENZE) – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 12:30 si oggi, domenica 25 gennaio 2026, in via Gaetano Donizetti a Scandicci, per grosso pino caduto in strada. Sul posto inviata una squadra, un'autoscala e un'autogru, per effettuare i tagli della chioma e del tronco per liberare due autovetture rimaste coinvolte. Risulta una persona con una leggera abrasione ad un braccio che si è allontanata velocemente dopo aver parcheggiato la propria autovettura. Sul posto e' presente la polizia locale per la gestione della viabilità.

