Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all'ospedale Cardarelli | oltre 200 accessi al giorno

L’ospedale Cardarelli di Napoli registra un aumento significativo di ricoveri per influenza e polmoniti, con circa 210 accessi giornalieri. La direzione invita a recarsi in ospedale esclusivamente in caso di reale necessità, per evitare il sovraccarico delle strutture e garantire cure adeguate a chi ne ha più bisogno.

Picco di ricoveri per influenza e polmoniti al Cardarelli di Napoli: 210 accessi al giorno. L'appello: "Venite in ospedale solo se necessario".

