Picco di ricoveri per polmoniti e influenza all'ospedale Cardarelli | oltre 200 accessi al giorno

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale Cardarelli di Napoli registra un aumento significativo di ricoveri per influenza e polmoniti, con circa 210 accessi giornalieri. La direzione invita a recarsi in ospedale esclusivamente in caso di reale necessità, per evitare il sovraccarico delle strutture e garantire cure adeguate a chi ne ha più bisogno.

Picco di ricoveri per influenza e polmoniti al Cardarelli di Napoli: 210 accessi al giorno. L'appello: "Venite in ospedale solo se necessario". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Influenza in anticipo, Parma sotto pressione: oltre 1.200 accessi al pronto soccorso

Leggi anche: Influenza, picco anticipato: al Goretti ricoveri in aumento fra i bambini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Influenza, febbre alta e dolori diffusi. E più casi di polmonite nei giovani; Influenza K, dopo la Befana risalita dei casi: vicini al picco. Bassetti: Attenzione a polmoniti; Influenza, morti tredici anziani: 200 ricoverati negli ospedali dell'Ulss 2; Influenza, 950mila nuovi casi. L'esperta: «Ci stiamo avvicinando al picco».

picco ricoveri polmoniti influenzaPicco di ricoveri per polmoniti e influenza all’ospedale Cardarelli: oltre 200 accessi al giorno - Picco di ricoveri per influenza e polmoniti al Cardarelli di Napoli: 210 accessi al giorno. fanpage.it

picco ricoveri polmoniti influenzaInfluenza e polmoniti, al Cardarelli di Napoli +25% di ricoverati: «Ecco quando andare in ospedale» - Un aumento del 25% di pazienti con grave influenza che sono stati ricoverati negli ultimi giorni all'ospedale Cardarelli di Napoli. msn.com

picco ricoveri polmoniti influenzaBoom di polmoniti virali a Napoli, al Cardarelli ricoveri in crescita del 25% - È il dato che emerge all’inizio del 2026 dall’ Ospedale Cardarelli di Napoli, dove negli ultimi giorni si registra un ... napolitoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.