Influenza a Bergamo boom di accessi al pronto soccorso e ricoveri | Aumentati i posti letto

A Bergamo si registra un aumento significativo degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri legati all'influenza, con un incremento del 20-25% in alcuni giorni. Per far fronte a questa crescita, sono stati aumentati i posti letto disponibili negli ospedali della zona. Questi dati evidenziano un impatto importante sulla rete sanitaria locale durante la stagione influenzale.
“In alcuni giorni gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 20%, ma sono cresciuti del 20-25% anche i ricoveri”. Così il dottor Roberto Cosentini, direttore del Centro di Emergenza Alta Specializzazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, illustra l’impatto che il picco dell’influenza ha avuto sul pronto soccorso nelle ultime settimane, in modo particolare fra Natale e Capodanno. “Abbiamo avuto la conferma di quello che era stato previsto: la stagione influenzale quest’anno è particolarmente intensa, sia in termini numerici sia a livello di gravità del coinvolgimento clinico” – prosegue il dottor Cosentini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
