Orlandi pubblicato un appunto inedito della Mobile con la testimonianza di un’amica | Ha riconosciuto Laura Casagrande come la ragazza insieme ad Emanuela all’uscita da scuola

Orlandi ha condiviso un nuovo appunto inedito della Mobile, contenente la testimonianza di un’amica che ricorda Laura Casagrande insieme a Emanuela all’uscita da scuola. Le prime ore dopo una scomparsa sono fondamentali e, anche a distanza di anni, ogni dettaglio può rivelarsi importante per ricostruire i fatti e avanzare nelle indagini.

Le prime ore dopo una scomparsa, si sa, sono quelle cruciali. Anche a distanza di anni, o come in questo caso di decenni, potrebbero racchiudere informazioni preziose. Dopo 43 anni, in questi giorni un appunto inedito della squadra mobile di Roma ci riporta a quel lontano pomeriggio del giugno del 1983, poche ore dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi nel cuore della Capitale. All’uscita di scuola. Per cercare una soluzione a uno dei misteri più impenetrabili del nostro Paese, sembra che tocchi tornare lì dove la cittadina vatica na Emanuela Orlandi è stata vista per l’ultima volta: all’uscita della scuola di musica “Ludovico da Victoria”, di fianco alla Basilica di Sant’Apollinare, alle spalle del Senato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Dalla telefonata anonima alla testimonianza «contraddittoria»: chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi ora indagata Leggi anche: Emanuela Orlandi, c’è una nuova indagata: è Laura Casagrande. Di cosa è accusata l’amica ed ex allieva della scuola di musica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Caso Orlandi: un appunto inedito della Mobile apre nuovi scenari. Caso Orlandi: un appunto inedito della Mobile apre nuovi scenari - A partire da Laura casagrande, la compagna, ora indagata, di Emanuela. repubblica.it

'Trovato un appunto inedito di Emanuela Orlandi' - Una nuova pista sul caso di Emanuela Orlandi emergerebbe dai lavori della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi, presieduta dal senatore Andrea ... ansa.it

Caso Orlandi, la commissione trova un appunto inedito di Emanuela: “Risale al mese prima della scomparsa” - Mentre si continua a scavare alla Casa del Jazz dove, secondo alcuni, oltre ai resti del giudice Paolo Adinolfi potrebbero trovarsi anche quelli di Emanuela Orlandi, dalla commissione bicamerale ... fanpage.it

