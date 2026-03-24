Quello che compra i pacchi Amazon a 3 euro al chilo e li rivende a 4

L’azienda di Roberto Zaltieri nel 2025 ha fatturato 9,5 milioni di euro. La sua Stock Italwear’s ha sede a Castel Goffredo, dove lui è nato 62 anni fa. Con Amazon ha un contratto che gli permette di ritirare 200 tonnellate di confezioni sigillate ogni 12 mesi. Ma lui acquista anche da Zara, Zalando, Carrefour, Coop, Trussardi, Penny Market, Media World, Asics, Bikkembergs, Diadora, Ellesse e da Action, catena olandese di discount internazionali. E rivende. Le calze e l’intimo. Lui lavora anche con aziende di calze e intimo. Per ragioni matrimoniali, spiega oggi al Corriere della Sera: «Ho sposato Giuliana Brunello. Fui assunto da suo padre Ennio. 🔗 Leggi su Open.online

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