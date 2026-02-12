Elodie e Franceska sempre più affiatate | Andrea Iannone non la sta vivendo bene

Elodie e Franceska Nuredini si mostrano sempre più vicine. Le due condividono foto sui social e passano molto tempo insieme, tra vacanze e uscite per Milano. Nelle ultime settimane, si nota una complicità crescente che non sembra passare inosservata, soprattutto in un momento in cui Andrea Iannone sembra vivere un periodo difficile.

Quanto Elodie e Franceska Nuredini siano unite, affiatate e complici si racconta da settimane. Nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni fino a ora, ma le foto che le immortalano insieme di frequente, sui social durante una vacanza come in giro per Milano dove le due starebbero vivendo nell'appartamento della cantante, proiettano l'idea che il loro sia diventato un rapporto molto speciale. Ma accanto al dettaglio sulla semplice quotidianità di Elodie e Francesca, ne viene ribadito anche un altro che riguarda Andrea Iannone, ultimo fidanzato di Elodie che si continua a descrivere come affranto per la fine (mai ufficialmente comunicata) della loro storia.🔗 Leggi su Today.it

Andrea Iannone torna a far parlare di sé, questa volta per una frase che sarebbe stata una frecciatina nei confronti di Elodie, dopo la rottura tra i due.

Le dinamiche sentimentali dei vip spesso si sviluppano tra silenzi e segnali nascosti, alimentando curiosità e interpretazioni.

Elodie e Franceska, Iannone soffre

Elodie e Franceska Nuredini pronte alla convivenza: ''Hanno messo su casa insieme''Elodie e Franceska Nuredini pronte alla convivenza: ''Hanno messo su casa insieme''. A rivelarlo è il settimanale ... gossip.it

Elodie e Franceska Nuredini mettono su casa insieme, le due sono ormai inseparabiliElodie e Franceska Nuredini sono ormai inseparabili. La cantante e la ballerina sono state avvistate a Milano, dove si trovavano in giro per fare acquisti casalinghi, o almeno questo è quanto emerge d ... fanpage.it

“Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna” La frecciatina di Andrea Iannone all'indirizzo di Elodie. Cosa ha scritto il pilota poco fa sui social: https://fanpa.ge/L99LA - facebook.com facebook