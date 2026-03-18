Elodie e Franceska tornano insieme sui social con i loro Labubu personalizzati

Elodie e Franceska sono di nuovo insieme sui social, mostrando le loro bamboline personalizzate chiamate Labubu. La cantante ha condiviso un nuovo post accompagnata dall’immagine delle bamboline, che riproducono fedelmente la coppia. Le due sono apparse sorridenti e vicine, mentre le bamboline sono state al centro dell’attenzione nel nuovo aggiornamento online.

Elodie è tornata a postare sui social e lo ha fatto in compagnia di Franceska (ma in versione Labubu): ecco le bamboline personalizzate ispirate alla coppia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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