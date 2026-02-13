Un caso di deepfake | il volto dell’ex amica e il corpo di un’altra donna immagini affisse a scuola con frasi ridicole create dall’Intelligenza Artificiale Arrestato

Un giovane di 19 anni è finito in manette a Foggia dopo aver diffuso immagini false che creano un deepfake. La sua ex amica appare con il volto alterato e il corpo di un’altra donna, e le foto sono state affisse nelle scuole della città con frasi ridicole generate dall’intelligenza artificiale. La decisione della polizia arriva dopo aver scoperto che l’autore aveva diffuso questi contenuti per molestare e umiliare la vittima. Ora, il ragazzo si trova agli arresti domiciliari, mentre le indagini continuano a chiarire il motivo di questa azione.

La Squadra mobile di Foggia ha arrestato un ragazzo di 19 anni, posto ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento, eseguito su disposizione della Procura, arriva al termine di un'indagine avviata dopo la querela presentata il 31 luglio da una giovane donna, coetanea dell'indagato.