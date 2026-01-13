Foto create con l' intelligenza artificiale la Regione | Informate le autorità competenti

La Regione Emilia-Romagna comunica che il Centro operativo regionale a Bologna, presso l’Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, rimane attivo. È importante informare le autorità competenti in caso di emergenze o necessità di supporto. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali regionali e mantenere aggiornate le proprie informazioni di contatto.

La Regione Emilia Romagna informa che è ancora attivo a Bologna il Centro operativo regionale nella sede della Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile. E' terminato da poco l'incontro che si è svolto nella sede dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Scoperto nuovo sito sessista: le immagini di nudo create con l'intelligenza artificiale Leggi anche: Venezia, arrestato 52enne per immagini pedopornografiche create con l’intelligenza artificiale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I Migliori Generatori di Immagini AI Gratis del 2026: Siti & App; Le false immagini di Maduro create con l'intelligenza artificiale hanno inondato i social: visualizzate milioni di volte; Video. Crans-Montana, sui social ancora fake news e immagini generate dall'AI; Il futuro è ora: Ferrara Cambia parla de 'La rivoluzione dell’immagine con l’intelligenza artificiale'. Le false immagini di Maduro create con l'intelligenza artificiale hanno inondato i social: visualizzate milioni di volte - Subito dopo l'annuncio di Trump dell'attacco a Caracas per l'arresto di Nicolàs Maduro, sui social sono circolate immagini false e decontestualizzate ... msn.com

Francesca Barra e le foto nuda create con l’IA: «Un furto dell’immagine, del corpo, della libertà di essere viste come si è» - «Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale», ha scritto Barra in un post su Instagram. iodonna.it

Bologna, Fratelli d'Italia usa l'intelligenza artificiale e una foto-fake sui disagi della neve in città e scatta la protesta: «Propaganda con falsità» - In molti lo hanno comunque condiviso rilanciando le critiche al Comune e a Lepore, ma in tanti hanno minimizzato i disagi e soprattutto fatto notare di aver apprezzato poco, se non per nulla, la scelt ... msn.com

Manipolare immagini esistenti con qualità realistica è possibile con questa A.I. #Editing #Immagini

Londra ha inasprito i toni nei confronti del social network di Elon Musk, aprendo un’inchiesta sulle false immagini a carattere sessuale create dal suo chatbot d’intelligenza artificiale. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.