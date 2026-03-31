Elicotteri militari Apache si inchinano in volo davanti alla casa di Kid Rock Aperta un’indagine – Il video

Due elicotteri militari Apache dell'esercito statunitense sono stati filmati mentre sorvolavano e si avvicinavano alla casa di un noto musicista, in un saluto che ha attirato l'attenzione. Il video, diffuso online, mostra gli elicotteri che si avvicinano e si inchinano davanti all'abitazione. È stata aperta un'indagine per chiarire i motivi di questo gesto e le eventuali implicazioni.

Un vero e proprio saluto d’onore quello riservato da due elicotteri militari AH-64 Apache dell’esercito statunitense alla rockstar Robert Ritchie, in arte Kid Rock, conosciuto per le sue posizioni conservatrici e il sostegno all’amministrazione repubblicana negli Stati Uniti. Due video pubblicati sui suoi social dal cantante lo immortalano mentre saluta i due velivoli in volo in bilico sulla sua casa di Nashville, nel giorno in cui le strade di tutta l’America erano invase dalle proteste “No Kings” contro il presidente, nonché amico, Donald Trump. Sembra che i piloti stessero seguendo un percorso di addestramento nella zona di Nashville, ma aveva fatto discutere il loro sorvolo sopra le manifestazioni anti-Trump, definito poi successivamente come «casuale» da un portavoce dell’esercito. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Turbolenza si abbatte sul volo Bergamo-Bari, terrore a bordo e passeggeri feriti: aperta indagineMomenti di autentico terrore quelli a bordo del volo FR-4132 operato da Malta Air per conto di Ryanair. VIDEO| Il prefetto Carnevale si presenta alla città: "Orgoglioso di questo incarico, questa è una 'casa di vetro' aperta a tutti"Si presenta con un forte senso di appartenenza alla comunità e con l’impegno di essere un punto di riferimento per istituzioni, enti locali e... Contenuti utili per approfondire su Kid Rock Discussioni sull' argomento L’esercito americano indaga sull’acrobazia dell’elicottero di Kid Rock. Che cosa ci facevano degli elicotteri militari davanti alla piscina della villa di Kid Rock?Uno o più aeromobili hanno sorvolato la residenza nel Tennessee del cantante, che ha postato il video in cui saluta i piloti. L’esercito indaga ... rollingstone.it Video virale mostra AH-64 Apache sopra la villa di Kid Rock: aperta una verifica sul rispetto dello spazio aereoVideo virale mostra AH-64 Apache sopra la villa di Kid Rock: aperta una verifica sul rispetto dello spazio aereo ... tg.la7.it