Il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, si è presentato alla città sottolineando il suo impegno a essere un punto di riferimento per istituzioni, enti locali e cittadini. Con un forte senso di appartenenza e trasparenza, ha definito la propria funzione come una

Si presenta con un forte senso di appartenenza alla comunità e con l’impegno di essere un punto di riferimento per istituzioni, enti locali e cittadini il nuovo prefetto di Pescara Luigi Carnevale, che nel giorno in cui si è presentato alla città si è detto “orgoglioso” dell'incarico e ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - VIDEO| Il prefetto Carnevale si presenta alla città: "Orgoglioso di questo incarico, questa è una 'casa di vetro' aperta a tutti"

Leggi anche: Consiglio comunale: cittadinanza onoraria della Città di Brindisi al Prefetto Luigi Carnevale

Leggi anche: Una donna alla guida del tribunale: "Questa è la casa di tutti i cittadini"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

VIDEO| Il prefetto Carnevale si presenta alla città: "Orgoglioso di questo incarico, questa è una 'casa di vetro' aperta a tutti" - Sicurezza, contrasto all'attività spaccio e alle infiltrazioni criminali, tutela del tessuto imprenditoriale, prevenzione sociale, giovani e lotta alla violenza sulle donne tra le sue priorità per un ... ilpescara.it