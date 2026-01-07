VIDEO| Il prefetto Carnevale si presenta alla città | Orgoglioso di questo incarico questa è una ' casa di vetro' aperta a tutti
Il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, si è presentato alla città sottolineando il suo impegno a essere un punto di riferimento per istituzioni, enti locali e cittadini. Con un forte senso di appartenenza e trasparenza, ha definito la propria funzione come una
Si presenta con un forte senso di appartenenza alla comunità e con l’impegno di essere un punto di riferimento per istituzioni, enti locali e cittadini il nuovo prefetto di Pescara Luigi Carnevale, che nel giorno in cui si è presentato alla città si è detto “orgoglioso” dell'incarico e ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Consiglio comunale: cittadinanza onoraria della Città di Brindisi al Prefetto Luigi Carnevale
Leggi anche: Una donna alla guida del tribunale: "Questa è la casa di tutti i cittadini"
VIDEO| Il prefetto Carnevale si presenta alla città: "Orgoglioso di questo incarico, questa è una 'casa di vetro' aperta a tutti" - Sicurezza, contrasto all'attività spaccio e alle infiltrazioni criminali, tutela del tessuto imprenditoriale, prevenzione sociale, giovani e lotta alla violenza sulle donne tra le sue priorità per un ... ilpescara.it
Presenti al “Fanuzzi” per Brindisi-Brilla Campi l’Onorevole Mauro D’Attis e il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale. - facebook.com facebook
Il Consiglio dei Ministri ha designato quale nuovo Prefetto della provincia di Pescara il dott. Luigi... x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.