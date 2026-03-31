Durante le prossime elezioni a Lecco, un candidato ha annunciato che, in caso di elezione a sindaco, rimuoverà la ZTL presente nel piazzale della stazione. Ha anche dichiarato che sarà istituita una sosta breve per permettere ai conducenti di entrare, scaricare persone e bagagli, e ripartire senza restrizioni. L’obiettivo è facilitare le operazioni di carico e scarico nella zona.

La candidata sindaco del Partito Popolare del Nord annuncia che l'eliminazione della zona a traffico limitato rientrerà in un pacchetto di provvedimenti urgenti su viabilità e parcheggi che verrà presentato a fine aprile I conducenti potranno entrare, scaricare persone e bagagli, scambiarsi saluti tra chi parte e chi resta, e ripartire. Verrà istituita la sosta breve. Tra la lunga serie di scelte assurde e arroganti – e senza alternative, questo è il tratto distintivo – c'è questa ZTL in stazione che eliminerò all'istante. L'eliminazione della ZTL rientrerà in un insieme di provvedimenti urgenti per viabilità e parcheggi che presenterò a fine aprile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Elezioni Lecco, Losi (PPN): "Toglierò la ZTL dal piazzale della stazione e istituirò la sosta breve"

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