Sicurezza a Lecco Losi PPN | Non siamo una zona franca Basta tolleranza riprendiamoci la città
Il leader di un partito politico a Lecco ha dichiarato che la città non è una zona franca e ha chiesto di mettere fine alla tolleranza, invitando a riprenderne il controllo. La situazione di ordine pubblico a Lecco è molto preoccupante e si trova al centro dell’attenzione pubblica. Aggiunge inoltre che è necessario intervenire per affrontare i problemi di sicurezza.
La città di Lecco sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia recente sul fronte dell'ordine pubblico.Gli eventi drammatici delle ultime ore — dalle scene di guerriglia urbana presso il Pronto Soccorso dell'ospedale cittadino, scaturite a seguito del decesso di un giovane. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
