Elezioni a Verghereto il consigliere Simone Mercatelli si candida a sindaco | Lavorerò per il bene della comunità
A Verghereto, il consigliere comunale Simone Mercatelli della lista civica Protagonisti del Territorio ha annunciato la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Mercatelli ha dichiarato che si impegnerà per il bene della comunità e si presenta come un volto nuovo per la politica locale. La sua decisione arriva in un momento di attenzione sulle future scelte amministrative del paese.
