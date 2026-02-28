Elezioni a Verghereto il consigliere Simone Mercatelli si candida a sindaco | Lavorerò per il bene della comunità

A Verghereto, il consigliere comunale Simone Mercatelli della lista civica Protagonisti del Territorio ha annunciato la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Mercatelli ha dichiarato che si impegnerà per il bene della comunità e si presenta come un volto nuovo per la politica locale. La sua decisione arriva in un momento di attenzione sulle future scelte amministrative del paese.