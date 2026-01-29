Edoardo Bennato porta il suo concerto-evento in Piazza San Marco

Il 6 luglio 2026 Edoardo Bennato torna a Venezia e si esibisce in Piazza San Marco. È il primo di una serie di concerti-evento organizzati col Festival della Bellezza, pensati per celebrare uno dei più grandi cantautori italiani. La piazza si riempie di fan e curiosi, pronti ad ascoltare dal vivo le sue canzoni. Bennato sale sul palco e inizia a suonare, mentre la gente applaude entusiasta. Un momento speciale che unisce musica e storia in un luogo simbolo della città.

Il 6 luglio 2026 Edoardo Bennato propone il primo dei suoi concerti-evento in Piazza San Marco a Venezia, un appuntamento ideato col Festival della Bellezza per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Edoardo Bennato Piazza San Marco Riccardo Cocciante in concerto in Piazza San Marco Il 25 giugno 2026, Venezia ospiterà un evento straordinario: il concerto di Riccardo Cocciante in Piazza San Marco. Andrea Bocelli in concerto in Piazza San Marco Il 27 giugno 2026, Venezia ospiterà un grande evento musicale: Andrea Bocelli si esibirà in concerto in Piazza San Marco, nell’ambito del suo tour mondiale organizzato da City Sound & Events. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. feste di piazza live 1976- Edoardo Bennato scritta da Patrizio Trampetti Ultime notizie su Edoardo Bennato Piazza San Marco Argomenti discussi: Edoardo Bennato: Mia madre mi mise la chitarra in mano. Ed è solo per merito suo se oggi sono cantautore; Bob Marley. La leggenda del reggae su Rai 5 - Guida TV. Lunedì 6 luglio Edoardo Bennato porta la sua musica per la prima volta in Piazza San Marco a Venezia con il tour Edoardo Bennato - Quando sarò grandePiazza San Marco a Venezia è luogo emblematico dell’idea del Festival di appuntamenti di Arte nell’Arte. Dopo l’evento con Patti Smith nel 2025, nel 2026 in Piazza San Marco il Festival della ... live.comune.venezia.it Bennato, la magia del rock. Il cantautore partenopeo domani sera atteso sul palco a Macerata per Sferisterio live 2025Sta per terminare il Sono solo canzonette tour 2025 di Edoardo Bennato: la penultima tappa è programmata per sabato, alle ore 21, allo Sferisterio di Macerata, e chiuderà la rassegna Sferisterio live ... corriereadriatico.it Edoardo Bennato (@EdoardoBennato) - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.