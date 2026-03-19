Edoardo Bennato a Pompei il 12 settembre 2026 | il rock d’autore incontra il Teatro Grande

Edoardo Bennato si esibirà il 12 settembre 2026 al Teatro Grande di Pompei. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione live e vede l’artista protagonista di un evento musicale di rilievo. La data è stata annunciata ufficialmente e attirerà sicuramente un pubblico di appassionati desiderosi di ascoltare il suo rock d’autore sul palco del teatro pompeiano.

Edoardo Bennato sarà tra i protagonisti più attesi della prossima stagione live con il concerto in programma sabato 12 settembre 2026 al Teatro Grande di Pompei. Una data che si preannuncia speciale non solo per il valore dell’artista, ma anche per la forza evocativa della location, tra le più affascinanti del panorama culturale italiano. L’appuntamento rientra nel tour “Quando sarò grande”, nuovo viaggio musicale che porterà sul palco uno dei nomi più iconici della musica italiana. Bennato continua infatti a rappresentare una figura unica nel suo genere: artista libero, diretto, capace di attraversare decenni di carriera mantenendo intatta la propria identità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Edoardo Bennato a Pompei il 12 settembre 2026: il rock d’autore incontra il Teatro Grande Articoli correlati Damadore’, la canzone d'autore incontra il rock: omaggio a De André e alla PfmIl nuovo anno a Verucchio inizia con una serata dedicata alla musica d’autore con il concerto dei Damadore’ in uno spettacolo omaggio alla... Nuovo teatro Verdi: il gospel incontra il rockIl punto di partenza è il gospel come pratica vocale e modo di cantare: armonie a più voci, solisti che dialogano con il coro, risposte collettive. Altri aggiornamenti su Edoardo Bennato Discussioni sull' argomento Edoardo Bennato in concerto al Teatro Grande di Pompei; Al teatro grande di Pompei Edoardo Bennato Quando sarò grande tour 2026; Edoardo Bennato a Pompei il 12 settembre 2026: il rock d’autore incontra il Teatro Grande; Pink Floyd Live At Pompei MCMLXXII. Edoardo Bennato in concerto al Teatro Grande di PompeiEdoardo Bennato arriva il 12 settembre 2026 al Teatro Grande di Pompei con una delle tappe più attese del suo tour Quando sarò grande, uno spettacolo che attraversa il suo repertorio tra grandi ... napolitoday.it Edoardo Bennato (@EdoardoBennato) - facebook.com facebook