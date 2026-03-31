Da vent’anni in campo, Edin Dzeko continua a segnare gol decisivi e rimane il capitano e leader di una squadra che si affida alle sue prestazioni. La sua presenza si conferma come un elemento centrale nel gruppo, mantenendo una posizione stabile sia dentro che fuori dal terreno di gioco. Nonostante il tempo trascorso, Dzeko si dimostra ancora una figura chiave per la formazione.

Continua a fare gol importanti ed è ancora il capitano e il punto di riferimento di una squadra che stasera si gioca i Mondiali contro l’Italia L’attaccante bosniaco Edin Dzeko ha da poco compiuto 40 anni e più della metà li ha passati da calciatore professionista. Per otto stagioni e mezza, durante le quali ha segnato oltre 150 gol, ha giocato in Italia. E contro l’Italia giocherà stasera, da capitano della Bosnia Erzegovina e autore di un gol decisivo pochi giorni fa, lo spareggio per andare ai Mondiali maschili di calcio (che il Post seguirà con un liveblog già dal tardo pomeriggio). In Bosnia Erzegovina Dzeko è un personaggio molto popolare, tanto che da anni c’è chi parla – senza particolari appigli se non la sua grande fama – di un suo possibile futuro in politica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Edin Dzeko è qui da vent’anni

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