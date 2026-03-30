Durante una partita di qualificazione, un calciatore della Bosnia-Erzegovina ha dichiarato che avrebbe fatto soffrire gli avversari. La sua squadra ha ottenuto un pareggio a pochi minuti dalla fine, contribuendo così alla vittoria. Questa affermazione ha attirato l’attenzione sui toni usati dall’atleta prima di un risultato importante. La partita si è conclusa con il risultato che ha favorito la Bosnia-Erzegovina.

Ha dato il via alla vittoria della Bosnia-Erzegovina grazie al pareggio a pochi minuti dalla fine della gara contro il Galles poi vinta ai calci di rigore: l’ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina e centravanti dei bosniaci, Edin Dzeko, è carico più che mai per la sfida contro la Nazionale italiana di Gattuso e “avverte” gli azzurri sul clima “caldo” che troveranno. Le parole di Dzeko. Martedì 31 marzo la sfida che vale la qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. I bosniaci sanno che i favoriti sono gli italiani ma ci credono più che mai. Anzi, la differenza nei 90 minuti più recupero la farà “chi ci crede di più”. Dzeko, nella conferenza stampa della vigilia, è tornato sull’esultanza degli azzurri, tra cui Dimarco, che ha scatenato tante polemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Li faremo soffrire”: l’avvertimento di Edin Dzeko agli azzurri della Nazionale

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