Imprese aretine nel 2025 saldo ancora negativo ma segnali di tenuta e crescita occupazionale

Nel 2025 le aziende di Arezzo chiudono l’anno con un saldo occupazionale ancora negativo, ma ci sono segnali di miglioramento. Le imprese stanno tenendo, e già si vedono i primi segni di crescita dell’occupazione. La situazione resta delicata, ma gli imprenditori sono più ottimisti rispetto agli anni scorsi.

Il sistema imprenditoriale della provincia di Arezzo chiude il 2025 con un saldo leggermente negativo, ma con elementi che indicano una sostanziale tenuta del tessuto economico. Nel corso dell’anno sono nate 1.746 nuove imprese, a fronte di 1.769 cessazioni (al netto di quelle d’ufficio), con una perdita complessiva di 23 aziende. Un dato comunque migliore rispetto al 2024, quando il saldo negativo era stato di 46 unità. Link a: Comunicato stampa Movimprese 2025 provincia di Arezzo La dinamica è il risultato di una riduzione siazionale sia della natalità imprenditoriale (-1,8%) sia, soprattutto, della mortalità (-3%), segnale di una maggiore capacità di resistenza delle imprese già operative. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Imprese aretine, nel 2025 saldo ancora negativo ma segnali di tenuta e crescita occupazionale Approfondimenti su Imprese Arezzo Imprese in crescita, saldo positivo di Confcommercio nel quarto trimestre 2025 Nel quarto trimestre del 2025, il sistema economico della provincia evidenzia segnali di consolidamento, secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio. Imprese stabili nel saldo trimestrale: la fucina è Bergamo città, artigianato in negativo Nel quarto trimestre del 2025, Bergamo si conferma ancora una volta un centro di attività imprenditoriale, anche se con qualche segnale di rallentamento. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Imprese Arezzo Argomenti discussi: Nel 2025 aumenta il numero delle imprese toscane. Spinta dalla crescita delle società di capitali; Imprese in Toscana in crescita. Arezzo in lieve flessione, pesa il saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni; La banda del buco ripulisce un'altra ditta orafa: colpo nella notte; La Festa di San Sebastiano: il bilancio 2025 della Polizia Locale di Arezzo. Chiudono più imprese di quante ne aprono. Arezzo fanalino di coda della ToscanaIl quadro aretino, tra serrande abbassate e calo occupazionale. Ecco i dati forniti dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena ... arezzonotizie.it Imprese, nel 2025 più chiusure che nuove attività nell'Aretino. Positivo il dato regionaleIl bilancio dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Guasconi: Crescita limitata in regione, ma dato interessante co ... arezzonotizie.it Amaranto Channel. . Confartigianato Arezzo chiede al Governo delle strategie a medio e lungo termine per abbattere i costi delle imprese sul fronte dell'energia. #Confartigianato #Attualità #Arezzo #AmarantoChannel - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.