Pac Confagricoltura | Semplificazione è centrale per la tenuta del settore

Un rappresentante di Pac e Confagricoltura ha sottolineato che la semplificazione delle procedure e la rapidità nei pagamenti degli aiuti sono tra le questioni più importanti per il settore agricolo. A Firenze, il 10 marzo 2026, si è evidenziato come queste tematiche siano al centro delle discussioni e delle priorità per garantire un sostegno efficace agli operatori.

Firenze, 10 marzo 2026 – "Uno dei temi più sentiti resta quello della semplificazione e della tempestività nei pagamenti degli aiuti. Ogni anno questa questione si ripropone e pesa sulla programmazione delle aziende. In questa direzione va il cosiddetto pacchetto agricoltura che l'assessorato regionale intende proporre, con l'obiettivo di rendere più efficace e puntuale il sistema". A dirlo il presidente di Confagricoltura Toscana, Carlo Bartolini Baldelli, durante l'incontro "Agricoltura Toscana 6.0 – La politica del fare", promosso da Confagricoltura Toscana e ospitato oggi all' Accademia dei Georgofili. All'iniziativa è intervenuto durante la tavola rotonda anche l'assessore regionale alle politiche agricole Leonardo Marras, per analizzare le prospettive dell'agricoltura regionale alla luce della nuova Politica Agricola Comune.