Il Birrificio Amerino ha annunciato la creazione di due nuove birre ufficiali dedicate al Cammino di Germanico, un percorso di turismo lento in Italia. Si tratta di un progetto che combina la produzione di birra con l’offerta di un’esperienza di trekking, con le bottiglie realizzate appositamente per accompagnare i pellegrini lungo il cammino. Questa iniziativa rappresenta una collaborazione tra il birrificio e gli organizzatori del percorso.

Il Birrificio Amerino firma un progetto innovativo che unisce birra e turismo lento: nascono le prime birre ufficiali dedicate a un cammino in Italia, realizzate per il Cammino di Germanico. Si tratta di uno dei primi casi in Italia in cui un cammino si dota di una birra ufficiale, trasformando il prodotto in parte integrante dell’esperienza turistica. L’iniziativa, che vede il birrificio coinvolto come sponsor tecnico, introduce un elemento distintivo nel panorama nazionale, rafforzando il legame tra produzione locale e valorizzazione del territorio. Sono due le etichette sviluppate. La prima è la birra del viaggio, disponibile lungo il percorso presso bar e attività convenzionate, pensata per accompagnare i camminatori durante le tappe come momento di ristoro e condivisione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Ecco la birra ufficiale per il Cammino di Germanico: il progetto del Birrificio Amerino

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