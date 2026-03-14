Viaggio fra storia tradizioni e bellezze dell’Amerino | ecco Il cammino di Germanico

Il viaggio tra storia, tradizioni e bellezze dell’Amerino si presenta ora anche a livello nazionale grazie a “Il cammino di Germanico”, che è stato esposto a “Fa’ la cosa giusta!” di Milano. Questa manifestazione, tra le più importanti in Italia nel settore del consumo critico, degli stili di vita sostenibili e del turismo responsabile, ha portato in evidenza il percorso.

Il cammino di Germanico in vetrina nazionale a “Fa’ la cosa giusta!” di Milano, uno dei principali appuntamenti dedicati al consumo critico, agli stili di vita sostenibili e al turismo responsabile. A portarlo il Comune di Amelia, presente in questi giorni, e fino a domani, alla fiera nazionale con uno stand dedicato al percorso turistico che unisce tutto l’Amerino. Insieme all’amministrazione, rappresentata dall’assessore al turismo Luigia Moscatelli e dall’assessore all’ambiente Marina Teofrasti, ci sono i volontari dell’associazione Cammino di Germanico che dal 2022 lavorano alla valorizzazione del progetto. “Il Cammino – spiegano Moscatelli e Teofrasti - è un percorso che attraversa il territorio Amerino e le sue frazioni, permettendo a visitatori e camminatori di scoprire luoghi ricchi di storia, tradizioni e bellezze paesaggistiche. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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