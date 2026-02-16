Birra dell’Anno 2026 | sul podio il birrificio sannita Cuoremaltò

Il birrificio sannita Cuoremaltò si è distinto nella gara “Birra dell’Anno 2026” a causa dei suoi eccellenti risultati, conquistando tre medaglie tra cui un argento e due bronzi. Nella ventesima prima edizione del concorso, la Campania ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui tre premi assegnati a diverse birre regionali. Un esempio concreto di talento locale, Cuoremaltò ha portato a casa medaglie importanti, confermando la sua crescita nel settore brassicolo.

La Campania chiude con tre piazzamenti di rilievo — un argento e due bronzi — la XXI edizione di "Birra dell'Anno", il concorso organizzato da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. La premiazione si è svolta a Rimini, nell'ambito di Beer&Food Attraction, nel trentennale del movimento craft italiano e ha visto trionfare Birra dell'Eremo come birrificio dell'anno. "Birra dell'Anno è la fotografia più autentica del nostro movimento: qui non contano le mode, ma il lavoro, la cura e la coerenza – dichiara Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai –.