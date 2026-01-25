Il 25 gennaio si celebra la Giornata dell’epilessia, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della ricerca e del supporto alle persone affette da questa condizione. Chiara, una giovane di Sarzana, rappresenta un esempio di determinazione e speranza, dimostrando come la forza interiore possa fare la differenza nel vivere quotidiano con l’epilessia. Un impegno condiviso per promuovere conoscenza e supporto alle famiglie coinvolte.

Sarzana, 25 gennaio 2026 – Chiara è una ragazzina sarzanese che non si è mai arresa al suo “problema“. Da tempo soffre di epilessia e oltre a seguire un percorso di cure si sta impegnando con l’aiuto e sostegno dei genitori nel promuovere la ricerca. La ragazza la scorsa estate aveva chiesto come regalo di compleanno l’apertura di una sottoscrizione per devolvere i suoi regali all’impegno della scienza. A nche le panchine viola installate a Spezia e Sarzana hanno avuto come promotori i famigliari di Chiara. Ma l’impegno va avanti attraverso le due giornate che si terranno a Sarzana domenica 8 febbraio e lunedì 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata dell’epilessia. L’esempio di Chiara per sostenere la ricerca

Leggi anche: I Cioccolatini della ricerca nelle piazze della Liguria per sostenere la ricerca sul cancro

Leggi anche: Giornata per la ricerca sul cancro: l'Istituto dei Tumori tra Ai, ricerca e un numero record di studi clinici

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Giornata dell’epilessia. L’esempio di Chiara per sostenere la ricerca; Le parole per dirlo...: l'11 febbraio a Torino un evento in occasione della Giornata Mondiale per l'epilessia; Epilessia nell’anziano: 5 strategie utili per supportarlo ogni giorno; EnjoyBook 2026 accende Torino: da Lavazza a Venezi, da Cerno a Rossi Hawkins, 7 serate al Teatro Juvarra.

Le parole per dirlo...: l'11 febbraio a Torino un evento in occasione della Giornata Mondiale per l'epilessiaRaccontare la malattia come percorso di cura. Si terrà a Torino, presso la Fondazione Croce di via Santa Maria 1, una rassegna culturale in occasione della Giornata Mondiale per l'Epilessia il pross ... torinotoday.it

Epilessia. Medici e pazienti a confronto. L’indagine Epineeds in vista della Giornata internazionale dell’11 febbraioPer i pazienti, le priorità sono la scoperta della causa delle crisi (89% dei casi), l’uso di un farmaco efficace (98.7%), l’uso di un farmaco privo di effetti collaterali cronici (94%) e una vita ... quotidianosanita.it

Il 9 febbraio è la giornata internazionale per l'epilessia. In quella giornata le associazioni organizzano tanti eventi. Purtroppo nelle nostre zone questo non si fa'. Io come persona affetta da questa malattia,di mia iniziativa e con poco aiuto,per esempio: nel mio - facebook.com facebook