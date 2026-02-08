Oggi pomeriggio alla Dossenina di Lodi si gioca una partita decisiva per la salvezza nel girone B di calcio Eccellenza. La Fucina, penultima in classifica, affronta il Fanfulla, fanalino di coda staccato di quattro punti. Una vittoria potrebbe essere un passo importante per i padroni di casa, che cercano di uscire dalla zona pericolo. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre in cerca di punti fondamentali per il loro destino in campionato.

C’è un pezzo di salvezza in palio questo pomeriggio nel girone B. Alla Dossenina di Lodi dove ci ha già lasciato quest’anno le penne il Seregno (ma poi non ha più perso.) scende in campo la Fucina – terz’ultima – contro il fanalino di coda Fanfulla staccato di quattro lunghezze. Con il blitz di Casteggio i bianconeri di casa sono risaliti a -4 dall’undici di Cuomo mettendo a segno un inizio di girone di ritorno molto positivo, per questo la squadra di Muggiò dovrà fare molta attenzione e provare a ripetere l’impresa di Lemine di sette giorni fa. Il Seregno invece sarà di scena ad Assago per provare ad allungare a 12 la striscia positiva e tenere il passo delle prime in un turno che prevede la super-sfida al vertice fra Tritium e Baranzatese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Fucina con il Fanfulla . Sfida salvezza a Lodi

Approfondimenti su Fucina Fanfulla

L’Asta Taverne torna in campo nel campionato di Eccellenza Toscana, dopo la sconfitta contro Lastrigiana che li ha collocati in zona play out.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fucina Fanfulla

Argomenti discussi: Calcio - Eccellenza - Fanfulla spareggio salvezza con la Fucina di Muggiò; Calcio, Eccellenza: vittoria preziosa per Vis Nova Giussano, dedicata a Sheva; Eccellenza - Lombardia: oggi in campo i tre gironi per il turno infrasettimanale. Il programma dettagliato delle sfide; Le brianzole steccano. Fa festa solo il Seregno.

Calcio Eccellenza. Fucina con il Fanfulla. Sfida salvezza a LodiC’è un pezzo di salvezza in palio questo pomeriggio nel girone B. Alla Dossenina di Lodi dove ci ha ... msn.com

Calcio - Eccellenza - Fanfulla spareggio salvezza con la Fucina di MuggiòCodogno a caccia di punti con l’Academy Calvairate, il Tribiano sfida Zingonia Verdellino ... ilcittadino.it

#Calcio, #Eccellenza: fatale all’esperto tecnico la sconfitta di mercoledì sera a Mariano Comense facebook