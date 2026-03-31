È una spia di Gattuso chi è l’uomo beccato agli allenamenti della Bosnia | la reazione per quella giacca mimetica e il tricolore in vista

Durante un allenamento della Bosnia a Sarajevo, un uomo è stato sorpreso in campo con una giacca mimetica e un tricolore in vista, attirando l’attenzione dei media bosniaci e sui social. La foto, scattata poco prima della partita di Zenica tra Bosnia e Italia, ha suscitato numerose discussioni, ma la vicenda si è rivelata essere meno complessa di quanto apparisse inizialmente.

È una foto scattata durante la rifinitura bosniaca alla Football Academy di Sarajevo, a poche ore dalla sfida di Zenica tra Bosnia e Italia, a far esplodere tra i media bosniaci e i social un giallo dalla soluzione piuttosto banale. Nelle immagini si intravede un uomo in bermuda e giacca mimetica militare, con un triangolino tricolore ben visibile, mentre assiste all’allenamento degli avversari degli azzurri, ultimo ostacolo per tornare ai Mondiali dopo una lunga e imbarazzante assenza. C’è chi tra i media locali ha ipotizzato a un agente inviato da Rino Gattuso per spiare la formazione bosniaca. Ma è dovuto intervenire il ministero della Difesa per smontare tutto. 🔗 Leggi su Open.online

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