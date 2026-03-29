Caputo convinto | Contro la Bosnia sarà una partita completamente diversa da quella con l’Irlanda del Nord ecco chi può essere il giocatore decisivo per l’Italia

L’ex attaccante dell’Empoli, Francesco Caputo, ha commentato la sfida tra Italia e Bosnia, affermando che sarà una partita molto diversa rispetto a quella contro l’Irlanda del Nord. Ha indicato alcuni giocatori che potrebbero avere un ruolo decisivo per la nazionale italiana nel prossimo incontro. Caputo ha espresso le sue considerazioni in vista della partita, senza ulteriori commenti o analisi.

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