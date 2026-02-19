Meglio salmonari che dinosauri meglio studenti che bulli | la lectio di calcio del Bodø Glimt

Il Bodø Glimt ha conquistato attenzione per la sua filosofia di gioco, che privilegia i giovani e il fair play. La squadra norvegese preferisce i talenti emergenti ai veterani rumorosi, puntando su un approccio positivo e dinamico. Durante una recente partita, i giocatori hanno dimostrato grande spirito di squadra e rispetto reciproco, anche in momenti di tensione. Questa scelta ha portato risultati concreti sul campo, attirando l’interesse di appassionati e osservatori. La società continua a investire sui giovani, sperando di creare una squadra solida e sostenibile.

I dinosauri di questo sport vi diranno: giocare a Bodø è come giocare in Bolivia, l'altura, il freddo. E poi, si sa, i norvegesi sono salmonari, corrono forte contro corrente. Ah, spaccano la legna: menano forte. Eccolo, il nostro problema: i dinosauri. Sono brontosauri quelli che stanno attaccati alla sedia delle cariche federali. Sono triceratopi quelli che devono parlare di calcio perché gli da visibilità. Sono brachiosauri quelli che devono scrivere di calcio perché hanno bisogno di ribadire l'immobilismo mentale di questo paese che resta, drammaticamente, gattopardiano. Poi, c'è, per fortuna, il calcio.