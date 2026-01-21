Metaldeterctor? Meglio gli school tutor davanti alle scuole per prevenire le risse

A partire dal 26 gennaio a Modena, saranno presenti davanti alle scuole degli operatori chiamati

Dal 26 gennaio, a Modena, davanti agli istituti scolastici ci saranno delle nuove figure: si chiamano school tutor e avranno il compito di monitorare e prevenire situazioni a rischio tra studenti. L’iniziativa, riporta ModenaToday, arriva direttamente dall’amministrazione comunale, guidata da Massimo Mezzetti, che ha stanziato 60mila euro per il progetto: otto operatori divisi in quattro squadre, coordinate dalla polizia locale. Una risposta concreta, secondo il sindaco, a un fenomeno in crescita: “Dalla pandemia a oggi, la criminalità minorile è aumentata del 30%, mentre gli altri reati sono in calo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Emergenza educativa e sociale: "School tutor davanti agli istituti per evitare pericolose escalation"A partire dal 26 gennaio, sarà introdotta una figura di supporto chiamata

Educativa di strada, gli school tutor debuttano il 26 gennaio /VIDEOIl 26 gennaio debutta il progetto Educativa di strada, con l’introduzione degli

